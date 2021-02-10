Xiaomi 12X – компактный и мощный флагман с крутой камерой упал в цене до 10 696

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КОМПАКТНОСТЬ, БЫСТРОСТЬ, КАЧЕСТВО

Xiaomi 12X – это компактная и мощная модель с 6,28-дюймовым AMOLED дисплеем и процессором Snapdragon 870, которая упала в цене до своего минимума, за такие деньги – смартфон пушка!













Несмотря на компактные размеры, смартфон Xiaomi 12X имеет все необходимое для комфортного использования – быструю зарядку 67 Вт, тройную камеру 50+13+5 Мп, а также крутые стереодинамики Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos.









Стоит отметить дизайн Xiaomi 12X – компактный корпус со стеклом Gorilla Glass Victus, стильная скругленная рамка и приятная на ощупь текстура задней панели и крутой вибромоторчик, что в комплексе дает чрезвычайно крутые тактильные ощущения.









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