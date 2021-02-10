Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Xiaomi 12X – компактный и мощный флагман с крутой камерой упал в цене до 10 696

Xiaomi 12X – компактный и мощный флагман с крутой камерой упал в цене до 10 696

18.09.2023 25 0

КОМПАКТНОСТЬ, БЫСТРОСТЬ, КАЧЕСТВО

Xiaomi 12X – это компактная и мощная модель с 6,28-дюймовым AMOLED дисплеем и процессором Snapdragon 870, которая упала в цене до своего минимума, за такие деньги – смартфон пушка!

Xiaomi 12X – компактный и мощный флагман с крутой камерой упал в цене до 10 696 – фото 1

Несмотря на компактные размеры, смартфон Xiaomi 12X имеет все необходимое для комфортного использования – быструю зарядку 67 Вт, тройную камеру 50+13+5 Мп, а также крутые стереодинамики Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos.
Xiaomi 12X – компактный и мощный флагман с крутой камерой упал в цене до 10 696 – фото 2

Стоит отметить дизайн Xiaomi 12X – компактный корпус со стеклом Gorilla Glass Victus, стильная скругленная рамка и приятная на ощупь текстура задней панели и крутой вибромоторчик, что в комплексе дает чрезвычайно крутые тактильные ощущения.
Xiaomi 12X – компактный и мощный флагман с крутой камерой упал в цене до 10 696 – фото 3

Мы предлагаем приобрести Xiaomi 12X 8/128 Гб на AliExpress по самой выгодной цене – от 10 696 грн со всеми скидками. Это гораздо дешевле, чем 16 500 грн в розничных магазинах Украины!

Для получения такой цены используйте промокод 930 и возьмите купон продавца.
﻿

Это и еще много ТОПовых предложений вы сможете найти в нашем телеграмм-канале Andro-Price Aliexpress:

 

Andro-Price Aliexpress

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress

 

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 18.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Xiaomi 12X – компактный и мощный флагман с крутой камерой упал в цене до 10 696