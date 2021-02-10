Xiaomi 12X прижмет iPhone 13 mini, Realme 9 Pro+ будет крут и баловство с чипами Galaxy A53

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Усаживайтесь поудобнее и познакомьтесь с наиболее интересными новостями прошедших дней. Huawei представила очередной складной смартфон и любопытные смарт-часы, Samsung готовится распрощаться с Android в пользу Fuchsia, а Realme и Xiaomi дразнят новыми флагманами.

Объективно, интересного на этой неделе было немного и основными ньюсмейкерами были китайские компании, тогда как прочие готовятся к Рождеству и Новому году.

Создатели Essential Phone считают, что современному пользователю не хватает высокого уровня конфиденциальности. И они готовы его дать вместе со смартфоном Osom OV1, где Android будет заточен на обеспечение приватности и сохранности данных.

Тем временем Huawei представила в Китае складной P50 Pocket и смарт-очки. Еще одной новинкой стали умные часы Huawei Watch D, главной фишкой которых стала функция измерения артериального давления и регистрация ЭКГ.

Известный информатор Ice Universe поспешил успокоить фанатов Samsung, заявив, что греться Galaxy S22 будет меньше предшественника. Пока компания готовится к анонсу Galaxy S21 FE, нашлись те, кто раздобыл серийный образец смартфона и выложил в сеть обзор с ним. Удалось инсайдерам также разузнать, что Galaxy A53 выйдет в двух версиях аппаратных платформ.

Компания Realme объявила, что 4 января устроит анонс realme GT 2 и Realme GT 2 Pro. Самым заряженным и интересным среди дебютантов окажется Realme GT 2 Pro, который предложит чип флагманский, до 1 ТБ памяти, крышку тыльную из биоматериала и выйдет в трех версиях, где одна будет гимном дизайну (Master Edition), а вторая — продвинутый камерофон. В числе будущих дебютантов значится и Realme 9 Pro+ с чипом Snapdragon 870 и зарядкой на 65 Вт.

Китайская компания Xiaomi на неделе стала сыпать тизерами, посвященными фишкам Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, которые презентуют 28 декабря. Выглядит все масштабно и с закосом на совершение маленькой революции. Такие громкие заявления компания делает ежегодно, суля очередные рекорды и высоты. А реально ли все так будет отлично, узнаем уже скоро.

В качестве бонуса предлагаем посмотреть подборку забавных новостей рубрики «какая-то дичь». Надеемся будет интересно. Приятного просмотра!