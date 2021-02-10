Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro: глобальный релиз уже скоро

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смартфоны уже прошли сертификацию в тайланде, европейском союзе и индии.

После анонса новых флагманов в декабре компания Xiaomi дала обещание вскоре выпустить свои хиты продаж и на глобальный рынок. Окончательная дата релиза пока неизвестна, но судя по тому, что поступила информация о сертификации этих моделей телеком регуляторами ЕС (EEC) и Таиланда (NBTC) ждать осталось недолго

В базах EEC и NBTC Xiaomi 13 был замечен с каталожными номерами 2211133G и 221032G. В Индии местным регулятором BIS ﻿была сертифицирована старшая модель линейки — Xiaomi 13 Pro ﻿.

Известно, что Xiaomi любит для пользователей за пределами Китая изменять технические характеристики и чаще всего в сторону их ухудшения, но в этот раз никакой информации о серьезных изменениях в начинке телефонов нет. Могут отличаться версии объемов оперативной и постоянной памяти и отсутствие некоторых программных фишек MIUI 14 , работающих только на территории китая, и их потеря будет незаметна для пользователей из Украины.

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Источник: androidheadlines