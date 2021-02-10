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Привет, друзья! В декабре компания Xiaomi анонсировала несколько интересных продуктов – новую флагманскую линейку Xiaomi 13 и свежую фирменную оболочку MIUI 14. Обзор флагманов Xiaomi 13 и 13 Pro мы выпустим чуть позже, когда подробно познакомимся с девайсами и тщательно их протестируем. А сейчас самое время для обзора прошивки MIUI 14.

Что изменилось в четырнадцатой MIUI, какие новые функции появились и когда ждать релиза оболочки – расскажем прямо сейчас.

Примечание: в начале сентября у нас выходила статья на тему новых ожидаемых функций в MIUI 14. Данная информация до сих пор остается актуальной. Рекомендуем дополнительно ознакомиться с нашей ранней статьей, чтобы быть в курсе всех нововведений. В этом материале мы не будем дублировать новые функции, о которых уже рассказывали.

Также в предыдущей статье был опубликован приблизительный список смартфонов, которые обновятся до MIUI 14. Этот перечень актуален. Но следует учитывать, что список обновляемых телефонов пока неофициальный, и он может изменяться. А теперь погнали знакомиться со свежими фишками, о которых еще не рассказывали!

Оптимизация системы

Как мы уже отмечали, не стоит ждать в MIUI 14 глобальных изменений. Разработчики постарались улучшить уже имеющиеся параметры. Первое, на что стоит обратить внимание – это оптимизация системы. Сюда относится разгрузка оперативной и постоянной памяти, повышение энергоэффективности и снижение нагрузки на процессор. Давайте обо всем по порядку.

Уменьшение размера прошивки

Одной из главных проблем MIUI был ее вес. Оболочка занимала довольно много места в памяти смартфона. Пользователей это не устраивало, им приходилось приобретать версии на 256 ГБ. Также интерфейс из-за большого веса мог некорректно работать, глючить и выдавать сбои. Особенно это было заметно на бюджетных моделях со слабым железом.

В MIUI 14 размер прошивки уменьшили до 13,9 ГБ. Как для флагманов вес 13,9 ГБ – это более чем нормально. Но учитывайте, что это приблизительная цифра и она может немного отличаться в зависимости от модели. На презентации Сяоми сделали акцент на том, что у конкурентов размеры оболочек составляют 15, 14,6 и 17,9 ГБ.

Еще один немаловажный момент – потребление ОЗУ. Теперь MIUI будет потреблять всего 3,3 ГБ оперативной памяти. Радует, что разработчики остановили разрастание размера фирменной прошивки, поскольку каждая версия весила больше и больше. Это уже становилось настоящей проблемой.

Освобождение памяти

Следующее нововведение также касается памяти. Появятся два новых инструмента. Первый из них – это «умный» архиватор памяти. Он проанализирует, какие приложения не используются на протяжении 3 месяцев (или используются очень редко), после чего программы удалятся.

Ярлык на рабочем столе останется, чтобы в случае надобности пользователь мог заново скачать приложение с Google Play. По словам представителя Xiaomi, благодаря архиватору удастся освободить около 5 ГБ постоянной памяти.

Второй полезный инструмент занимается поиском и объединением одинаковых файлов. Например, пользователи часто по ошибке скачивают одни и те же PDF-документы, из-за чего они занимают существенное место в хранилище. Вручную искать и удалять дубликаты долго и проблематично, а вот встроенный инструмент быстро справляется с этим в автоматическом режиме.

Возможность удаления системных приложений

Заметно, что Xiaomi серьезно занялись вопросом освобождения места во внутреннем хранилище. В MIUI 14 большую часть системных приложений можно удалить. Да-да, мы наконец дождались этой опции.

Количество «неприкосновенных» программ максимально сократилось: остались только настройки, браузер, звонилка, телефонная книга, сообщения, камера и проводник. Все остальные приложения поддаются полному удалению.

Например, если вам не понравился системный инструмент «Часы», вы можете с легкостью его удалить и скачать любой аналог из Google Play. Удобно, правда? А главное, что удаление ненужных системных приложений освободит уйму места.

Снижение энергопотребления и безопасность

Сейчас все производители поголовно задумываются над тем, как снизить энергопотребление своих гаджетов. Забота об экологии выходит на новый уровень. Яркий пример – отсутствие пластика в комплектах поставки новых смартфонов Xiaomi и не только.

Теперь энергопотребление приложений снижено на 22%, а нагрузка на процессор уменьшена на 16%. Заметим ли мы эти нововведения при реальном использовании – большой вопрос, но такая оптимизация все равно не может не радовать.

Также благодаря новой технологии MIUI Photon Engine запуск и работа приложений ускорены на 88%, а энергопотребление уменьшено на 16%. Сторонние разработчики могут получить доступ к этой системе для улучшения работы игр и других приложений. Улучшение удалось осуществить благодаря оптимизации исходного кода ядра Linux.

Более 30 сценариев работы телефона (взаимодействие с галереей, сообщениями, камерами, сканером, погодой и т. д.) осуществляются на самом устройстве, без отправки запросов на сторонние серверы. Это позволяет повысить безопасность и конфиденциальность личных данных, а также разгружает оперативную память и не создает дополнительную нагрузку на процессор.

Уведомления от приложений будут автоматически блокироваться, пока вы не разрешите их отображение. Очень удобная и полезная функция, которая защитит от надоедливых оповещений.

Улучшение экосистемы Xiaomi

Приятные изменения коснулись и подключения беспроводных наушников. TWS-гарнитуру можно будет автоматически синхронизировать с телефоном, планшетом и телевизором, и быстро переключаться между ними. Конечно, все продукты, в том числе и наушники, должны быть выпущены компанией Xiaomi, ведь мы говорим о расширении экосистемы.

Улучшился процесс сопряжения между фирменными устройства компании: теперь гаджеты обнаруживаются на 50% быстрее, скорость передачи данных повышена на 70%, а подключения более стабильны на 12%.

Входящие вызовы с телефона можно переадресовывать на планшет, а набор текста в телевизоре осуществлять с помощью смартфона. Разработчики стараются сделать так, чтобы все фирменные устройства слаженно работали в паре и дополняли друг друга.

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Новые функции

С небольшими изменениями и оптимизацией разобрались. Далее приступим к абсолютно новым опциям, которые появились в MIUI 12.

Родительский контроль

В новой MIUI производитель уделил много внимания семейным ценностям и информационной безопасности детей. Одно из нововведений – собственный родительский контроль. Пользователь сможет ограничить доступ ребенка к определенным приложениям, установить время пользования телефоном и создать безопасное пространство в смартфоне, где будет только детский контент.

Ранее функцию «Родительский контроль» уже можно было включить на телефонах Xiaomi, но тогда использовался инструмент от Google – Family Links. Теперь же в MIUI появилась собственная опция родительского контроля, как, например, в смартфонах Samsung.

Семейный доступ

Продолжаем тему семьи. Нескольких пользователей можно будет объединить в одну семейную группу, и назначить каждому члену семьи определенные роли с конкретными функциями. В одно семейное объединение можно добавить не более 8 учетных записей.

Пользователи, состоящие в семейных группах, смогут создавать общие фотоальбомы и добавлять туда собственные снимки. Например, отец, мать и дочь будут публиковать сделанные снимки в один общий альбом. Фото с семейного альбома можно будет транслировать на телевизор в качестве заставки.

Еще члены семьи смогут обмениваться друг с другом данными о здоровье, такими как частота сердечных сокращений, уровень сатурации крови, количество сделанных шагов, качество и продолжительность сна. Особенно это актуально для пожилых людей: к примеру, дедушка поделится информацией о своем здоровье с внуком.

Распознавание текста на фото

На смартфонах Xiaomi наконец появится опция распознавания текста на изображениях. Ранее для этого нужно было использовать специальное приложение «Объектив» от Google. По умолчанию функция уже давно присутствует на Айфонах. Радует, что и пользователям Xiaomi станет доступна эта опция.

Распознавание текста пригодится, если вам нужно будет скопировать текст или перевести его. Пока инструмент работает только с 8 языками, и английский в этом перечне точно будет. Уточним, что на данный момент речь идет о китайской прошивке, и, если вам захочется протестировать ее раньше выхода глобалки, придется включать английский интерфейс ввиду отсутствия русского и украинского языка.

Кастомизация дизайна интерфейса

С системными нововведениями разобрались, теперь движемся в сторону дизайна. Внешний вид прошивки не сильно изменился по сравнению с MIUI 14. Разработчики просто добавили несколько новых элементов.

«Умные» папки

Система проанализирует, какими приложениями вы пользуетесь чаще всего, и эти программы будут стоять первыми в папке. Приложения, заслуживающие меньше всего внимания от пользователя, опустятся, соответственно, в самый низ папки. Фишка неплохая, но не все пользователи создают на рабочем столе папки с приложениями.

Виртуальный питомец

На главном экране появится виртуальный питомец (наподобие тамагочи). Это будет или зверек, или растение. На презентации нам продемонстрировали симпатичного котика. Питомец, ясное дело, окажется интерактивным и сможет реагировать на прикосновения. Функция, скорее всего, энергозатратная и ее можно будет отключить по желанию. Но дети точно оценят такую фишку.

Изменение ярлыков и виджетов

Небольшие изменения потерпели и иконки на рабочем столе. Их размер довольно сильно увеличился. Форму некоторых ярлыков можно изменять: делать ее круглой, прямоугольной, овальной или квадратной. Для примера на презентации продемонстрировали изменение формы виджета заметок.

Отдельное внимание стоит уделить именно виджетам: большинство из них теперь имеют капсульную форму. Смотрится красиво и стильно.

В общем, дизайн новой MIUI все больше напоминает iOS. Взять хотя бы размер иконок. Это неплохо, ведь такой плагиат, по сути, делает интерфейс более удобным для пользователей.

Новые обои

Добавились, разумеется, и новые обои. Есть как «живые», так и статистические. Все они выполнены в минималистичном стиле с градиентами и элементами геометрических фигур. Просмотреть предложенные обои можно будет в системном приложении «Темы».

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Какие смартфоны обновятся до MIUI 14

Пока нет полного официального списка, в котором были бы указаны все модели, которые получат MIUI 14. Есть только приблизительный перечень, ознакомиться с которым вы можете в предыдущем материале (ссылка на него есть вверху текущей статьи).

С MIUI 14 на борту пока будут поставляться только два смартфона – новые флагманы Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Также на презентации заявили, что до четырнадцатой оболочки обновятся следующие модели:

Xiaomi 12 , Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra;

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Extreme Edition, Redmi K50 Gaming Edition;

Xiaomi Mix Fold 2.

Данные модели получат обновление в числе первых.

Когда ожидать релиза MIUI 14

Теперь ответим на главный вопрос – когда телефоны станут обновляться до свежей прошивки. Важное уточнение: пока состоялся анонс только китайской прошивки. Смартфоны из вышеуказанного списка будут получать обновления уже в январе 2023 года, но это касается лишь китайского рынка.

Международную версию MIUI 14 еще не выпустили. С глобалкой всегда задержки. Презентация глобальной версии состоится, скорее всего, в конце зимы-начале весны. В глобалке могут быть некоторые изменения по сравнению с China Version. Производители часто урезают функционал международной прошивки.

Так что пока нам придется ждать. Конечно, можно установить китайскую прошивку практически на любой глобальный девайс Xiaomi, но это сложная и длительная процедура.

Пишите в комментарии свое мнение о MIUI 14. Понравилась ли вам свежая версия MIUI? Какие новые функции заинтересовали больше всего?