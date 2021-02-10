Xiaomi 13 – компактный флагман с крутым железом всего от 17 675 – лучше, чем современные субфлагманы!

МОЩНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Xiaomi 13, несмотря на выход 14-й серии, все еще остается крутым и сбалансированным флагманом - особенно с учетом обновленной цены. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивающим молниеносную скорость работы.

Смартфон обладает 6,36-дюймовым AMOLED-экраном 120 Гц для чрезвычайно плавного и детального изображения. Камеры также на высоте: основная 50 Мп(IMX 890), широкоугольная 12 Мп, зум – 10 Мп. Фронтально – 32 Мп. За свои средства – пушка!

Аккумулятор 4500 мАч работает долго, а технология быстрой зарядки 67 Вт позволяет полностью зарядить его в час. Заявлена защита от влаги и пыли IP68 – такой даже в современных флагманах BBK нет.

Xiaomi 13 поддерживает все новейшие технологии – 5G, NFC и т.д. Спешите воспользоваться прекрасной возможностью приобрести этого красавца всего за 18 875 грн – за новый смартфон прекрасная цена!﻿