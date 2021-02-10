Xiaomi 13 и Xiaomi Pad 6 уже получили тестовые версии Android 14

102

Xiaomi хочет первым обновить устройства до Android 14

Компания Xiaomi в последнее время уделяет огромное внимание программной поддержке своих устройств. В новых смартфонах заявлен продленный срок обновления и непосредственно на презентациях говорят о гарантиях стабильной работы в течение длительного времени. Правда, есть маленькие вопросы относительно прошлых устройств, оставленных без обновлений в короткий срок, но надеемся, что китайцы исправятся.

Уже через неделю будет анонсирован Android 14 на конференции Google IO и компания хочет быть одной из первых, кто обновит свои устройства до современной версии зеленого робота.

Сайт Xiaomiuiui опубликовал информацию о том, что с 25 апреля началось внутреннее тестирование на четырех устройствах. Речь идет о флагманах Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, а также планшетах Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro. На них будут тестироваться новые функции и совместимость Miui 14 с Android 14.

Подробности обо всех нововведениях Android 14 мы узнаем уже после официального релиза ОС.

Читать также: Xiaomi Mi 10 получил глобальное обновление до MIUI 14

Источник: xiaomiui