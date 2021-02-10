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Xiaomi 13 и Xiaomi Pad 6 уже получили тестовые версии Android 14

02.05.2023 102 0

Xiaomi хочет первым обновить устройства до Android 14

Компания Xiaomi в последнее время уделяет огромное внимание программной поддержке своих устройств. В новых смартфонах заявлен продленный срок обновления и непосредственно на презентациях говорят о гарантиях стабильной работы в течение длительного времени. Правда, есть маленькие вопросы относительно прошлых устройств, оставленных без обновлений в короткий срок, но надеемся, что китайцы исправятся.

 

Xiaomi 13 и Xiaomi Pad 6 уже получили тестовые версии Android 14 – фото 1

 

Уже через неделю будет анонсирован Android 14 на конференции Google IO и компания хочет быть одной из первых, кто обновит свои устройства до современной версии зеленого робота.

 

Сайт Xiaomiuiui опубликовал информацию о том, что с 25 апреля началось внутреннее тестирование на четырех устройствах. Речь идет о флагманах Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, а также планшетах Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro. На них будут тестироваться новые функции и совместимость Miui 14 с Android 14.

 

Xiaomi 13 и Xiaomi Pad 6 уже получили тестовые версии Android 14 – фото 2

 

Подробности обо всех нововведениях Android 14 мы узнаем уже после официального релиза ОС.

 

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Источник: xiaomiui

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 02.05.2023
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Xiaomi 13 и Xiaomi Pad 6 уже получили тестовые версии Android 14