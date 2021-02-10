Xiaomi 13 Ultra: неужели камеры хуже, чем у предшественника?

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Фотофлагман компании Xiaomi раскрыл не очень оптимистичные подробности своих камер

Известный инсайдер Digital Chat Station в Weibo раскрыл характеристики камер будущего Xiaomi 13 Ultra. С основным модулем все стабильно, на данный момент Sony IMX989 с дюймовой матрицей это лучше всего, что могут предложить поставщики. У Xiaomi 12S Ultra был такой же модуль и он показал себя прекрасно, хотя, конечно, хотелось бы развитию и в основном сенсоре. А вот вспомогательные модули сменили на IMX858 на 50-Мп с достаточно небольшой матрицей 1/2.51 дюйма и пикселями размером 0,7 мкм.

Чисто по физическим параметрам они проигрывают предшественникам IMX586 на 48-Мп с матрицей 1/2. дюйма. Конечно производитель скажет о новых технологиях обработки изображения, чувствительных элементах и прочем. Но законы физики никто не отменял – меньшая матрица это меньше света и больше артефактов. Поэтому, к сожалению, какого-то серьезного прорыва в фото и видеовозможностях нового суперфлагмана компании ждать точно не стоит, главное, чтобы не стало хуже.

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Источник: weibo