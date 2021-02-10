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Xiaomi 14 Pro+ опередит Samsung S24 Ultra и получит инновацию первым

01.08.2023 91 0

Титановая лихорадка добралась и до Xiaomi

Титановый сплав обладает высокой прочностью и небольшим весом. Но этот материал достаточно сложен в обработке, поэтому массово в производстве смартфонов его раньше не использовали. Но похоже жажда удивить пользователей и возможно новые технологии обработки, подтолкнули компании к производству смартфонов с подобным корпусом.

 

Xiaomi 14 Pro+ опередит Samsung S24 Ultra и получит инновацию первым – фото 1

 

Первыми о корпусе из титана мы услышали из истоков о будущем iPhone 15 Pro. На днях инсайдер Ice Universe рассказал, что будущий Samsung Galaxy S24 Ultra получит рамку из титанового сплава. Сегодня же он сообщил, что Xiaomi опередит корейского конкурента в этом вопросе и представит свой смартфон из титана на осенней презентации.

 

Точное название не указано, но скорее всего это будет Xiaomi 14 Pro+(Max) слухи о появившихся на днях. Справедливости ради надо сказать, что среди Android смартфонов первым не будет ни один из них. Титан по-прежнему использовался в лимитированных дорогих смартфонах, а массово впервые применялся в Essential Phone.

 

Xiaomi 14 Pro+ опередит Samsung S24 Ultra и получит инновацию первым – фото 2

Essential PH-1

Однако среди известных брендов на массовом рынке такая практика нова. Поэтому с нетерпением будем ждать смартфонов с новым типом корпуса и его реальных тестов на прочность и практичность.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 01.08.2023
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Xiaomi 14 Pro+ опередит Samsung S24 Ultra и получит инновацию первым