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Xiaomi 14 Pro, кажется, не выйдет за пределы Китая. Но что тогда вместо него?

14.12.2023 98 0

СВУЖЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Новые флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro, вышедшие в Китае в октябре, должны были получить глобальный релиз за несколько месяцев, как это всегда было в компании. Однако, по новым данным, ситуация может измениться.

Xiaomi 14 Pro, кажется, не выйдет за пределы Китая. Но что тогда вместо него? – фото 1

Согласно информации о разработке прошивки HyperOS, на международные рынки выйдет только базовая модель Xiaomi 14. В то время как для Xiaomi 14 Pro глобальная поддержка больше не разрабатывается.

Причина видится в будущем анонсе еще более мощной модели - Xiaomi 14 Ultra и планах вывода ее на глобальный рынок. Чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию, 14 Pro, как "среднего" ребенка, решили пропустить.

Xiaomi 14 Pro, кажется, не выйдет за пределы Китая. Но что тогда вместо него? – фото 2

Таким образом, линейка флагманов в этом году на глобалке сузится до базовой и ультра-премиальной моделей. Хотя окончательное решение по 14 Pro пока не принято. Но шансы на его глобальный релиз выглядят нелестными.

Источник - xiaomiui

Автор: Andrii S. Дата публикации: 14.12.2023
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Xiaomi 14 Pro, кажется, не выйдет за пределы Китая. Но что тогда вместо него?