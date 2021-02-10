Xiaomi 14 Pro, кажется, не выйдет за пределы Китая. Но что тогда вместо него?

98

СВУЖЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Новые флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro, вышедшие в Китае в октябре, должны были получить глобальный релиз за несколько месяцев, как это всегда было в компании. Однако, по новым данным, ситуация может измениться.

Согласно информации о разработке прошивки HyperOS, на международные рынки выйдет только базовая модель Xiaomi 14. В то время как для Xiaomi 14 Pro глобальная поддержка больше не разрабатывается.

Причина видится в будущем анонсе еще более мощной модели - Xiaomi 14 Ultra и планах вывода ее на глобальный рынок. Чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию, 14 Pro, как "среднего" ребенка, решили пропустить.

Таким образом, линейка флагманов в этом году на глобалке сузится до базовой и ультра-премиальной моделей. Хотя окончательное решение по 14 Pro пока не принято. Но шансы на его глобальный релиз выглядят нелестными.

Источник - xiaomiui