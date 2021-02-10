Xiaomi 14 Ultra получит 4 объектива по 50 МП, один из них со сменной апертурой f/1.6 – f/4.0

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Четыре мощных глаза

По данным Digital Chat Station, флагман Xiaomi 14 Ultra получит четыре 50 МП камеры, включая основной датчик со сменной апертурой от f/1.6 до f/4.0.



Предшественник Xiaomi 13 Ultra, имеет двойную диафрагму f/1,9 и f/4,0. Более широкая диафрагма позволяет большему количеству света попадать на датчик камеры, что приводит к лучшим фотографиям и видео в условиях слабого освещения. Источник предполагает, что Xiaomi 14 Ultra будет иметь фокусное расстояние 0,5x, 1x, 3,2x и 5x.



Ожидается, что у Xiaomi 14 Ultra будет новый сенсор Sony LYT-900. Новый флагманский датчик Sony серии Lytia тоже улучшает работу камеры в условиях слабого освещения.



Кроме того, ожидается, что в телефоне будет новая функция, позволяющая изменять объектив во время съемки видео в зависимости от того, сколько света попадает на датчик. Это должно помочь уменьшить шум и улучшить общее качество видео.



По другим сообщениям, Xiaomi 14 Ultra получит аккумулятор на 5180 мАч, проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку до 50 Вт. В смартфоне будет работать процессор Snapdragon 8 Gen3.



Xiaomi еще не делала никаких официальных заявлений по 14 Ultra, но его запуск может состояться примерно в апреле 2024 года.

Источники: Gizmochina , Sparrows News