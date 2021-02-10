Xiaomi анонсировала компактную читалку за $90

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Спрос на электронные читалки сходит на нет, но вынужденная самоизоляция и карантинные меры вернули интерес к этим устройствам. Хотя, до былой популярности очень далеко. Свою новинку в этом сегменте представила компания Xiaomi InkPalm Technology — InkPalm 5. Оценили ее в $91, и она доступна на краудфандинговой платформе Youpin.

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Электронную книгу InkPalm 5 оснастили 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек и плотностью пикселей 284ppi. Весит гаджет 115 грамм и его толщина составила всего 6,9 мм.

Базируется ридер на чипе Allwinner, обладает 1 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 32 Гб. Емкость аккумулятора составила 1400 мАч и руководит работой устройства операционная система Android 8.1, поддерживается совместная авторизация с 5 книжными магазинами: Jingdong Reading, Variety Reading, WeChat Reading, Kindle Reading и Handy Reading. Также можно устанавливать сторонние приложения и импортировать электронные книги.

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Дисплей InkPalm 5 прикрывает закаленное стекло и заявлена поддержка 24 уровней яркости. Под экраном расположилась сенсорная кнопка в виде логотипа компании, позволяющая управлять гаджетом.

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Источник: gizmochina