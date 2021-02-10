Xiaomi Band 8 pro и Pad 6 MAX уже близко

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Презентация уже через несколько дней – 14 августа





Xiaomi продолжает вести серию анонсов перед предстоящей презентацией. В этот раз подтверждено наличие планшета Xiaomi Pad 6 Max, особенностью которого станет огромный 14-дюймовый экран. По постеру можно догадаться, что дизайн планшета мало во многом отличается от обычного Xiaomi Pad 6, но его размеры впечатляют – новинка на 62% больше обычной модели. Пожалуй, хотят конкурировать с Galaxy Tab S9 Ultra ?





Еще одной новинкой события будет фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 8 Pro, который расширит линейку браслетов, начиная от представленного весной Mi Band 8. Компания традиционно анонсирует "большие изменения", но визуально (и вероятно, технически) гаджет очень похож на прошлогодний Mi Band 7 Pro.









Презентация новых продуктов запланирована на 14 августа, а за день до этого компания познакомила нас со сложным Xiaomi Mix Fold 3, скрывающим приятный сюрприз по материалам корпуса. Больше информации об этих новых устройствах от Xiaomi уже скоро.



Если посмотреть на ранее изложенные характеристики Mi Pad 6 Max, то он, как сообщают, получит процессор Snapdragon 8+ Gen1 на основе 4-нм технологии и имеет те же ядра, что и Snapdragon 8 Gen1, однако эти ядра будут разгоняться и иметь меньше потребление энергии благодаря техпроцессу TSMC.

Уже сейчас за несколько дней до презентации была обнаружена заявка на сертификацию 3C для Mi Pad 6 Max 14, согласно которой он будет поддерживать зарядку мощностью 67 Вт. Ожидается, что Xiaomi раскроет больше информации о своем будущем анонсе (что состоится 14 августа).

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Источник: weibo