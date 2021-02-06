Xiaomi гнет дисплей с 4-х сторон, iPhone SE 3 как перерождение iPhone 11 и что задумала Samsung

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Новые подробности об электрокаре Apple и iPhone 13, Xiaomi показала концепт «обмылка» смартфона, а HMD Global готовится возродить Nokia 3650





Нынешняя неделя получилась не самой насыщенной на новости, но все же кое-что интересное было. Подводим итоги прошедших дней и самыми любопытными новостями оказались такие.





Компания Qualcomm сообщила, что в первой половине нынешнего года будет наблюдаться дефицит ее чипов. Производителям надлежит выстроиться в очередь и, возможно, за право заполучить партию Snapdragon, придется платить больше.









А Samsung тем временем придумала OLED дисплей с пиковой яркостью свыше 1500 нит, а также готовится представить Galaxy A52 на базе Snapdragon 750G и Galaxy F62 с батарейкой на 7000 мАч. Тогда как Huawei подумывает как продлить срок службы аккумулятора и даже придумала новый материал кремний-углерод.





Стало известно, что Apple инвестирует более $3,5 млрд в Kia для производства электрокаров, а серийное производство их стартует в конце 2024 года. Начнут со 100 тыс. автомобилей в год, а позже выйдут на мощности в 400 тыс. Если говорить о других новостях об Apple, то подоспели новые слухи о iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения.





Xiaomi успела лишить парочку своих китайских моделей возможности накатить Google-сервисы, а также продолжает фантазировать на тему будущих смартфонов. Она представила свой концепт устройства с четырехгранным дисплеем-водопадом. На корпусе нет портов и разъемов, а почти вся рамка прикрыта дисплеем. В целом можно понять, что компания видит будущие аппараты как «один экран». Впечатление произвели, сомнений в целесообразности зародили немало и надеемся, что концептом дело все и закончится.





По традиции эти и другие новости — на видео. Приятного просмотра!



