Xiaomi господствует в Индии, но не так уверено и Realme на взлете

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Расстановка сил на индийском рынке смартфонов

Аналитики Canalys всегда на посту и регулярно снабжают нас свежими отчетами о происходящем и расстановке сил на рынке смартфонов. Не так давно они назвали лидеров на мировом рынке, а сегодня предлагают узнать, каких успехов достигли компании в Индии.

Первую строчку рейтинга занимает Xiaomi с долей 21%. В количественном выражении компании удалось отгрузить 8 млн трубок. Но этот результат омрачает тот факт, что еще год назад доля компании на рынке Индии составляла 28% и падение составило впечатляющие 24%. Т.е. поставки устройств компании просели на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место за Samsung, чья доля оценивается в 18%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 19%. Ей всего не хватило около 100 тысяч смартфонов, чтобы повторить прошлогодний результат. Первый квартал 2022 года стал самым успешным для Realme за всю ее историю. Впервые компания заняла третью строчку в рейтинге смартфоностроителей, продемонстрировав рост 40% и ее доля 16% против 12% годом ранее. И она единственная из пятерки лидеров, кто продемонстрировал рост. Для сравнения в первом квартале прошлого года Realme отгрузила 43, млн смартфонов, а за первые три месяца этого года — 6 млн.

На четвертом и пятом местах оказались Vivo и Oppo, которые также не смогли удержать прошлогодний результат. Несмотря на то, что доля Vivo осталась прежней (15%), поставки смартфонов просели на 1 млн. В активе Oppo 4,6% доли рынка или 4,6 млн отгруженных мобильников против 5,3 млн годом ранее. Если говорить о рынке в целом, то он немного вырос. Прирост составил 2% и было поставлено 38 млн смартфонов против 37,2 млн годом ранее.

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Источник: gsmarena