Xiaomi и Meizu заставляют изумляться, новые iPhone 2022 и 2023 годов, а также борзый Galaxy M42

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Время летит стремительно, и очередная неделя подходит к концу. На календаре суббота, а это означает, что пора подводить итоги уходящих дней, собирая воедино наиболее интересные события и слухи воедино.

Начнем с того, что Asus в числе тех, кто верит в будущее компактных флагманов и готовится представить Zenfone 8 mini с Snapdragon 888, 120-герцовым OLED-дисплеем и до 16 Гб оперативной памяти.

Выбор — это хорошо, но вот только Meizu видимо никак не удается со своими Meizu 18 и Meizu 18 Pro оказаться в числе тех продуктов, которые готовы выбрать. Что-то пошло не так и компания ударилась в пиар, используя для этого креативные методы. В фирменном магазине Meizu стали торговать серией IPhone 12 еще и по наименьшей в Китае цене. Видимо в расчете, что на сдачу возьмут какой-то из ее флагманов.

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На этой неделе новинок было «кот наплакал», поэтому ZTE c ee Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra смогли привлечь внимание. Подэкранной камеры мы не увидели, а вот россыпь датчиков на 64 Мп предложили.

Тем временем Samsung готовится к анонсу весьма перспективного Galaxy M42 и мощных ультрабуков. А еще вероятно, что компания решила форсировать гонку мегапикселей и теперь постарается выжать максимум уже из существующего набора пикселей.

Кажется, с дефицитом чипов индустрия справится только через пару лет, а тем временем склады Huawei все больше пустеют. Отсюда и скромные тиражи выпуска смартфонов. Так, линейка Huawei P50 будет насчитывать не более 1 млн экземпляров. К чести компании, убрав из комплекта поставки ряда смартфонов зарядные адаптеры, она снизила их стоимость ровно настолько, во сколько обойдется покупка зарядки в ее магазине.

В сети появились очередные предсказания Мин-Чи Куо о том, какими будут iPhone 2022 и 2023 годов. А очередной фанат компании купил втрое дороже смартфон со съехавшим логотипом Apple. Сам концерн из Купертино также не остался в накладе, получив очередную порцию хайпа.

В отсутствии новинок, Xiaomi остается только хвастаться продажами уже вышедших устройств и впечатлять нас изобретательностью по расширению модельного ряда. На этой неделе мы выпустили обзор Xiaomi Mi 11 Ultra, не забудьте его посмотреть, если вдруг пропустили. А новости эти и другие — на видео.