Xiaomi Mi 10 Pro тоже наконец-то получил MIUI 14

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Суперфлагман трехлетней давности получил свежую прошивку

Xiaomi Mi 10 Pro был выпущен более трех лет назад в 2020 году. Это был топовый флагман компании и из коробки он поставлялся из коробки из MIUI 11 на базе Android 10. Несмотря на его почтенный возраст в мире смартфонов его характеристики и сегодня более чем актуальны.

Очень удачный процессор Snapdragon 865, который даже сегодня позволяет поиграть в самые современные игры с комфортом, а в повседневном использовании вообще нет никаких проблем.

Набор камер тоже впечатляющий: огромный основной модуль 1/1,33" на 108 Мп, два телевизора с зумом 2х и 3.7х и ширик на 20 Мп. Многие современные флагманы позавидуют таким фотовозможностям.

И теперь бодрый старичок начал получать самое актуальное программное обеспечение на базе Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Прошивка предназначена для европейского региона и называется V14.0.1.0.TJAEUXM. Как обычно Xiaomi рассылает прошивку волнами и может пройти достаточно много времени, пока именно ваш смартфон ее получит. Именно поэтому мы оставим ссылку для загрузки прошивки на проверенном сайте здесь .

Это Recovery версия и устанавливается она из специального сервисного меню телефона. Итак, устанавливайте новую версию прошивки и пишите в комментариях как вам новая система и столкнулись ли вы с какими-то проблемами?

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Источник: mifirmware