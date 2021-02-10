Xiaomi Mi 10 "разогнали" и сравнили с Xiaomi Mi 11. Кто кого?

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Xiaomi Mi 10﻿ после разгона сравнили в синтетических тестах с Xiaomi Mi 11

﻿«А что если?». Не редко после такого вопроса происходят интересные и нестандартные вещи. Вот и в нашем случае сотрудники компании Media Lei Technology подумали: «А что если разогнать Snapdragon 865 и сравнить с Snapragon 888?» и сделали это.

Сообщается, что специалисты взяли для сравнения два флагмана – Xiaomi Mi 10 (Snapdragon 865) и Xiaomi Mi 11(Snapdragon 888). Для разгона GPU в Xiaomi Mi 10 использовали специальное приложение - KonaBess. Тест был проведен «на свой страх и риск» и конечно же «не повторяйте это в домашних условиях».

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Интересно, что после разгона, Snapdragon 865 показал прирост примерно на 30% в синтетических тестах. Вот данные:

- в AnTuTu общий результат составил 626 000 (против 568 000 в «стоке»). Отдельная оценка графического процессора выросла с 219 252 до 273 252, а это уже намного ближе к Xiaomi Mi 11 (у него, напомним 301 076). Xiaomi Mi 11 в этом же тесте всего набрал 699841 балла;

- В Geekbench 5 мы видим следующие цифры: OpenGL 4282 балла (3034 в «базе») и 3929 балла (2952 в «базе»), а в 3DMark результат составил 3995 баллов (3761 в «базе»). Для сравнения - Xiaomi Mi 11 набрал 5628 баллов в 3DMark.

Следующая часть тестов касалась игр. Пятнадцать минут в таких играх как Glory of Kings и Original G показали большее количество FPS при стабильной работе. Жаль, что играли так мало, хотелось бы узнать, как поведёт себя разогнанный чип спустя длительно время в играх.

Хотя прирост мощности после разгона составил примерно 30%, даже этого не хватило, чтобы сравниться с Xiaomi Mi 11 и его Snapdragon 888. Хороший прогресс за одно поколение для чипов от Qualcomm.

Также интересно взглянуть на обновленный Xiaomi Mi 10, который будет на новом Snapdragon 870. Есть подозрения что показатели «заводского» Snapdragon 870 будут очень близки к разогнанному Snapdragon 865 из этого теста.

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Источник: gizmochina.com﻿