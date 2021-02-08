Xiaomi Mi 11 со скидкой $79 от Andro News! Эксклюзив

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Купить глобальную версию Xiaomi Mi 11 со скидкой

Xiaomi представила глобальную версию Mi 11, продажи которой уже стартовали на AliExpress. Мы готовы порадовать вас роскошным предложением — новый флагман Xiaomi можно приобрести с внушительной скидкой $79. Для того, чтобы ценник стал ниже, необходимо будет воспользоваться специальным промокодом "ANDROMI11".

Как и китайский собрат, глобальный вариант Xiaomi Mi 11 построен на базе новейшего чипсета Snapdragon 888 с тактовой частотой 2,84 ГГц и графикой Adreno 660. Смартфон обладает дисплеем диагональю 6,81 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3200х1440 точек. Матрица AdaptiveSync и она способна менять частоту обновления изображения исходя из отображаемого контента в диапазоне от 30 Гц до 120 Гц. Защищает экран закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

Xiaomi Mi 11 предлагает 8 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 на 128/256 Гб, селфи-модуль на 20 Мп и три датчика изображения на задней панели 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. В арсенале устройства дисплейный дактилоскопический датчик, батарейка емкостью 4600 мАч, стереодинамики от Harman Kardon, быстрая проводная зарядка на 55 Вт и беспроводная на 50 Вт.

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