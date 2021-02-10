Xiaomi Mi 11 Ultra не прошел тест на прочность

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Xiaomi Mi 11 Ultra согнули

Xiaomi представила Mi 11 Ultra на прошлой неделе. Смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, дисплей один из лучших на рынке и мощную аппаратную платформу. К числу главных нововведений стоит причислить камеру и дополнительный экран на тыльной стороне. Особенно гордится компания и тем, что экран прикрывает одно из крепких защитных стекол в индустрии — Gorilla Glass Victus.

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Но, похоже, надежная и прочная «броня» не достались тыльной панели. Xiaomi Mi 11 Ultra уже поступил в продажу в Китае и нашелся умелец, который не прочь получить славу местного «разрушителя гаджетов» Зака Нильсона, автора канала JerryRigEverything. Энтузиаст устроил «краш-тест» смартфону на изгиб и результат его разочаровал. Судя по фото, смартфон гнется, но остается только догадываться, гнули его руками или использовали какие-то подручные средства.

Стоит сказать, что в Китае на смартфон распространяется гарантия MiCare, в рамках которой владелец Xiaomi Mi 11 Ultra вправе дважды заменить дисплей и исправить прочие повреждения. Это довольно щедрое предожение, учитывая то, что по оценкам экспертов, стоимость замены экрана составляет около $153, а материнской платы и вовсе $305.

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Источник: mydrivers