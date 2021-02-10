Xiaomi Mi 11 Ultra видеообзор: флагман как демонстрация силы

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В этом году Xiaomi решила не просто выпустить просто хороший флагман, а и предложить самый технологичный гаджет, который наконец-то покажет место всем этим зарвавшимся А-брендам с их дорогими устройствами. Xiaomi Mi 11 Ultra — прямой конкурент Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max. У китайского флагмана отличный экран, достаточно памяти, влагозащита, емкая батарейка и очень мощная камера. Насколько на самом деле прокачены эти таланты у Xiaomi Mi 11 Ultra и «на все деньги» ли он?

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Не будем писать тонну текста, а перейдем к сути. Xiaomi Mi 11 Ultra — определенно один из лучших и важнейших смартфонов нынешнего года. Это мощный смартфон с крутой камерой, лучшим «железом» и отвечает современным стандартам флагмана без компромиссов, упакованного с головы до «пят».

Вероятно, у него один из совершенных экранов для смартфонов на сегодняшний день, максимальные возможности в плане производительности и передовой не только в техническом плане, но и по части маркетинга. Смартфоном Xiaomi Mi 11 Ultra компания проявила себя как прилежный ученик с заявкой на максимальную статусность.

Но есть несколько моментов, которые оставляют некоторую неудовлетворенность Xiaomi Mi 11 Ultra. Бельмо в виде заднего блока с камерами и проблемы с нагревом — это слишком дорогой смартфон, чтобы иметь такие слабости. В любом случае вышел аппарат как сосредоточие высоких технологий и демонстрация силы Xiaomi. Подробнее на видео.