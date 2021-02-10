Xiaomi Mi 11 Ultra слит, Redmi Note 10 в шаге и новый Samsung Galaxy A52

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Налейте чашку ароматного кофе и усаживайтесь поудобнее — знакомимся с новостями недели. В сети засветился Xiaomi Mi 11 Ultra, назвали дату премьеры Redmi Note 10, CD Projekt RED взломали, Huawei заискивает и британские ученые несут какую-то дичь.

На этой неделе случилась неприятность у CD Projekt RED — взломали исходный код сразу четырех игр, который кто-то успешно приобрел за 7 лямов в биткоинах. Кто этот богач — неизвестно.

Пока непонятно, чем закончится история с санкциями против Huawei, но компании явно не до смеха и, судя по всему, дела идут не самым лучшим образом. Поэтому основатель Huawei принялся транслировать мысль об открытости технологий, желании делиться наработками с американцами и выписал респект iPhone 12. Номер не прошел, проявлять снисходительность США не намерены, напротив, санкции планируют усилить.

Тем временем Samsung готовится представить потенциальный хит продаж Galaxy A52, который появится в двух версиях: с поддержкой 5G и без таковой. А энтузиасты продолжают пытаться выжать максимум из чипа Exynos 2100 для чего даже пошли на глубокую заморозку Galaxy S21 Ultra только бы остудить горячий нрав чипа. Задумка удалась, и он по производительности догнал Galaxy S21 Ultra на базе Snapdragon 888. Теперь Samsung осталось только придумать портативные морозильные камеры и продавать их в комплекте со смартфонами.

Тем временем OnePlus подумывает о возможности встраивать миниатюрную фронталку в верхний тонкий отступ, а Apple готовит к анонсу новое поколение Apple TV с возможностью трансформировать ее в игровую консоль.

Пожалуй, главное событие в информационном поле — слив видео с Xiaomi Mi 11 Ultra в главной роли. Выйти смартфон должен через два месяца и это будет уберфлагман в исполнении Xiaomi, где предложат 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, чип Snapdragon 888, батарейку на 5000 мАч, быструю проводную зарядку на 67 Вт, защиту от воды IP68 и основную камеру 50 Мп + 48 Мп (сверхширик) + 48 Мп (телеобъектив) с поддержкой 120-кратного гибридного зума. Из других особенностей отметим оболочку MIUI 12.5 и дополнительный дисплей рядом с блоком основной камеры.

А 10 марта Xiaomi проведет презентацию своего очередного хита продаж Redmi Note 10, готовится удивлять сбалансированными Redmi K40/K40 Pro и новый игровой смартфон Black Shark получит процессор Snapdragon 870. На десерт у нас забавная новость о том, в каком лагере Android или iOS больше законопослушных и порядочных людей. Приятного просмотра новостного выпуска. И с Днем святого Валентина! Хорошего дня!