Xiaomi Mi 11 выходит на глобальный рынок. Цена ниже ожидаемой

500

Xiaomi Mi 11 теперь появится и на глобальном рынке

Как и ожидалось сегодня Xiaomi провела официальную презентацию флагмана Xiaomi Mi 11 для глобального рынка. Это первый смартфон на рынке с флагманской платформой Snapdragon 888 и первый аппарат компании, предложивший AMOLED-панель разрешением QuadHD+ и лишенный зарядного устройства в комплекте.

Читать также: Xiaomi придумала смартфон для 3D-съемки﻿

За пределами Китая Xiaomi Mi 11 будут предлагать в двух модификациях, где базовая версия с 8/128 Гб оценена в 749 евро, а за версию с 8/256 Гб просят 799 евро. Продажи флагмана начнутся в феврале и чуть позже за пределами Поднебесной будут предлагать специальную вариацию Lei Jun Edition с автографом главы компании. Сколько будут просить за Xiaomi Mi 11 в таком исполнении, неизвестно.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 обладает дисплеем диагональю 6,81 дюйма с частотой обновления 120 Гц, фронтальной 20-мегапиксельной камерой и тройной тыльной 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. В активе смартфона дисплейный сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, стереодинамики и аккумулятор емкостью 4600 мАч.

Флагман предложил быструю 55-ваттную зарядку и беспроводную мощностью 50 Вт. В Китае за версии с 8/128 Гб и 8/256 Гб запросили $611 и $657 соответственно. У себя на родине флагман доступен и в модификации 12/256 Гб за $719.

Читать также: Выход Xiaomi Mi Mix 4 официально подтвержден﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gsmarena