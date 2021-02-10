Xiaomi Mi 12 может выйти раньше срока и без MIUI 13

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Xiaomi Mi 12 обещают уже в ноябре с Snapdragon 898, но без обновлений по части программной составляющей

Xiaomi представила флагман 2021 года, не дожидаясь наступления 2021 года. Дебютировал Xiaomi Mi 11 в декабре, и компания явно торопилась с его выходом, чтобы обойти всех. Главная ставка была сделана на чипсет Snapdragon 888 и это было то маркетинговое преимущество, ради которого компания спешила с анонсом флагмана.

В этом году история может повториться и Xiaomi Mi 12 дебютирует в конце года. Более того, компания может представить флагман 2022 года еще раньше — в ноябре. Если этот прогноз верен, то и анонс Snapdragon 898 может состояться раньше обычного времени. Как правило, Qualcomm представляет топовые чипы нового сезона на своем технологическом саммите в декабре.

О Snapdragon 898 известно, что это должен быть чип, созданный по нормам 4-нанометрового техпроцесса с восемью процессорными ядрами. Самым мощным должно быть ядро Cortex-X2, чья частота составит 3,09 ГГц. По слухам, производительность Snapdragon 898 позволит ему перешагнуть отметку в 1 млн баллов в тесте AnTuTu.

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Xiaomi Mi 12 должен предложить AMOLED‑экран E5 от Samsung и это будет адаптивная панель, способная самостоятельно регулировать частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц. Флагман может удостоится быстрой зарядки мощностью 120 Вт, минимум 8 Гб оперативки и 128 Гб постоянной памяти, а также поддержки беспроводной зарядки. А вот что касается MIUI 13, то Xiaomi Mi 12 получит новую версию оболочки, но, возможно, не «из коробки», а после обновления. В этом году Xiaomi предпочла не спешить с анонсом нового интерфейса.

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Источник: mydrivers