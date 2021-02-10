Подробности Snapdragon 898: топ-класс с частотой 3,09 ГГц

133

В сети появились характеристики флагманской платформы нового поколения от Qualcomm

Есть предпосылки говорить о том, что уже в конце нынешнего года появятся первые смартфоны на базе флагманского чипа нового поколения от Qualcomm. Ходят слухи, что новинку будут именовать Snapdragon 895, но есть и те, кто утверждает, что новый чип выйдет как Snapdragon 898. Утверждать точно, как же компания назовет свою новую флагманскую платформу, нельзя. Зато в сети появились ее характеристики.

Последние слухи указывают на то, что Snapdragon 898 получит три кластера ядер, где один будет вмещать высокопроизводительное ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3,09 ГГц. Второй блок отведут под три ядра Kryo 780 (модифицированное ядро Cortex-710) и третий — квартет ядер, являющиеся результатом тюнинга Cortex-510). Напомним, что ядра Cortex-X2, Cortex-А710 и Cortex-А510 основаны на 64-битной архитектуре ARM-v9 и были представлены в мае нынешнего года.

Snapdragon 898 должна быть создана по нормам 4-нанометрового техпроцесса и получит графику Adreno 730, а также процессор обработки изображений Spectra 680 ISP. Предварительные результаты теста платформы в бенчмарке Geekbench указывают на то, что нас ждет ожидаемый прирост мощности. Так, по итогам одноядерного теста чип набирает 1250 баллов, а в многоядерном — почти 4000 баллов. Эксперты прогнозируют, что по результатам забега в AnTuTu новый чип перешагнет отметку в 1 млн «попугаев».

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gizchina