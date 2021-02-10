Xiaomi Mi Band 6 или Huawei Band 6: какой купить

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Сравниваем Huawei Band 6 и Xiaomi Mi Band 6, чтобы определить слабые и сильные стороны обоих, а также определяем какие и у кого больше преобладают

Фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band не перевернули мир, но установили стандарт доступных и массовых носимых гаджетов. Компании удается постоянно расширять границы того, что пользователь может получить за небольшую сумму средств. В этом году показали Xiaomi Mi Band 6 и несмотря на отсутствие революционных преображений, конкурентов у него практически нет. И вот тут неожиданно замаячил серьезный соперник и имя ему Huawei Band 6. Какой из них стоит приобрести, а какой стоит сбросить со счетов?

Начали сравнение с дизайна и ремешка. Xiaomi Mi Band 6 и Huawei Band 6 ощущаются на руке как любой другой фитнес-браслет, т.е. они практически невесомы. В первом случае управление осуществляется при помощи сенсорной кнопки, а во втором еще и нужно задействовать механическую клавишу для активации экрана и доступа к меню.

Как и с предшественниками, сменить ремешок на Xiaomi Mi Band 6 можно легко и быстро. Тогда как с Huawei Band 6 придется повозиться, но такое крепление производит впечатление более надежного и сам гаджет выглядит более цельным. Для зарядки обоих гаджетов используется магнитная зарядка и особых отличий в ее исполнении нет.

Xiaomi Mi Band 6 имеет сенсорный цветной AMOLED-экран. Он четкий и вполне яркий, но не сказать, чтобы на солнце «хорошо видно». У Huawei Band 6 дисплей больше, цвета насыщенные, изображение не пикселизируется и яркости достаточно, чтобы информацию на солнце можно было читать комфортно. Но вот размер шрифта производитель мог бы сделать настраиваемым под вкусы пользователей, ведь заданный размер может кому-то не зайти.

Оба гаджета умеют показывать время и дату, а также шлют уведомления, определяют тренировки, отслеживают сон, считывают показания пульса, определяют уровень стресса, есть еще датчик подсчета сердечных сокращений и пульсоксиметр. Но Huawei Band 6 обходит конкурента по количеству поддерживаемых тренировок — их тут 96 против 30 у Xiaomi Mi Band 6. Но у последнего есть приложение, которое более продуманное, с рядом интересных решений, позволяющих более гибко и комфортно настроить фитнес-браслет под себя.

Гаджет от Xiaomi спокойно проработает одну неделю, тогда как устройство от Huawei проживет до 10 дней. В целом оба фитнес-браслета — хорошее обновление линейки браслетов со своими качественными улучшениями и достойной функциональностью. Многое в них сделано хорошо и удобно. Xiaomi Mi Band 6 показывает себя хорошим устройством с уже ставшим привычным дизайном, ярким дисплеем, простым интерфейсом и широкими возможностями для кастомизации.

На стороне Huawei Band 6 больший экран, более премиальный дизайн и отличные возможности для поддержания пользователя в хорошей физической форме. Выбор лучшего, все же больше субъективное решение с оглядкой на ценник и предъявляемые требования к фитнес-браслету. Но держим в уме, что Xiaomi Mi Band 6 может появиться в той же России с поддержкой NFC, а это уже существенное преимущество, которое сложно будет игнорировать.