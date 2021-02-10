Xiaomi Mi Band 6 скоро, iPhone для «нищебродов» и что Galaxy A52 и Galaxy A72 нам готовят

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Huami поведала о Xiaоmi Mi Bnad 6, iPhone покрыли золотом, за что обиделась на DxO компания OnePlus и Realme GT изгнали из бенчмарка

Вторник уже стал традицией и тем днем, когда мы подводим промежуточные итоги и рассказываем о тех новостях и событиях, которые произошли за последние дни. Сегодняшний день не исключение и публикуем дайджест наиболее интересного что произошло. Приступим!

Фейкоделы или мечтатели энтузиасты отметились созданием рендеров смартфона Tesla, который майнить может, подключаться к интернету Starlink и заряжаться от солнечной батареи на тыльной стороне. Помечтали и пора переходить к реальным аппаратам. Хотя, еще немного из того, каким будет будущее. Так, южнокорейские ученые изобрели эластичную OLED‑панель, которую при желании можно тянуть почти во все стороны. На очереди создание коммерческих образцов и на это уйдет ни один год.

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Поэтому смотрим в сторону того, что рынок предлагает сейчас. Так, буквально завтра состоится презентация Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72, о которых известно практически все и первый из дебютантов даже успели распаковать. Завершаются приготовления к анонсу OnePlus 9 и OnePlus Watch. Компания приняла волевое решение не отправлять флагманы на «растерзание» специалистам DxOMark. То ли обида сильна за негативный отзыв о камерах OnePlus 8T, то ли компания не хочет ударить в грязь лицом. Сложно будет потом объяснить на что ушли деньги и при чем тут Hasselblad.

Realme также готовится показать GT Neo и серию Realme 8, а в перерыве сумела вляпаться в скандал с читерством с баллами в AnTuTu. Honor все еще пытается договориться с Google по поводу установки полноценного Android с GSM, а также работает над флагманом линейки Magic с чипом Snapdragon 888.

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Последние приготовления идут и к презентации Apple, которая пройдет 23 марта. А тем временем компании напомнили о старой проблеме — краска слезает с боковых граней iPhone. Тогда как эстетам и толстосумам со странным и извращенным вкусом предлагают купить золотой iPhone от Caviar.

В «воздухе» Xiaomi витает предзнаменование чего-то этакого. И отдуваться за всех должна бывшая «дочка» Poco, которая 22 марта выведет на рынок «лютого зверя», а 30 марта наступит время преемника Pocophone F1. Правда, еще поговаривают о выходе в марте флагманов серии Xiaomi Mi 11 и очень спорного Xiaomi Mi 11 Lite. А Huami рассказала, что Xiaomi Mi Band 6 готов и уже скоро состоится его выход. И в завершении «помечтаем» о том, когда, выпив «бокал» пива им же можно и закусить. Обо всем этом и другом — на видео.