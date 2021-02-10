Xiaomi Mi Band X удивят, Apple «вздернет» инсайдеров, One UI 4.0 будет что обсудить

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Усаживайтесь поудобнее и познакомьтесь с новостями прошедших дней. Не обещаем сенсаций и разрыв шаблонов, выбирать приходилось из того, что нам подкидывали инсайдеры и сами производители. Так, Huawei выпустила новые флагманы, Nothing презентовала прозрачные наушники, а Apple начала зачистку интернет пространства от инсайдеров.

На этой неделе пришла новость, что следующий флагманским чип Qualcomm будет именоваться Snapdragon 898. Он получит архитектуру ARM v9, восемь процессорных ядер, прокаченный графический чип и производитель его станут по 4-нанометровой технологии. Думаю, что никто не удивится, что именно этот процессор установят в Xiaomi Mi 12. Сам смартфон еще предложит память LPDDR5X, быструю зарядку на 200 Вт и камеру с рекордным разрешением на 200 Мп.

Наконец-то состоялся анонс первого продукта компании Nothing, которую создал Карл Пей, соучредитель OnePlus. Нам показали наушники Ear (1), облаченные в полупрозрачный корпус, с шумодавом, защитой IPX4, Bluetooth 5.2 и ценником в 99 евро. Сильно впечатлить наушники не смогли, они не стали откровением. Да, симпатично обыграли идею с прозрачностью, но не более.

У себя на родине Huawei показала парочку флагманов серии Huawei P50 на HarmonyOS. По традиции все лучшее досталось Huawei P50 Pro, которому ребята из DxOMark выдали первые места в своем рейтинге, как за основную камеру, так и за фронталку. Интересный момент — ограничения из-за санкций США заставили отказаться от поддержки 5G, в освоении которой компания изрядно преуспела.

Samsung же готовит к анонсу новую версию фирменной прошивки One UI 4.0 и первыми ее получит семейство Galaxy S21. А еще в планах выпуск прокаченной версии Galaxy A52 с чипом Snapdragon 778G.

Пришла печальная новость для фанатов OnePlus — OnePlus 9T не будет. Идеи и новации закончились, компания уперлась в потолок. Realme же продолжает штамповать новинки и на очереди Realme 8s с новейшим чипсетом Dimensity 810. А еще «дочка» Oppo завершает приготовления к анонсу магнитной зарядки MagDack.

Источники всех мастей трубят, что серию iPhone 13 должны хорошо раскупать и компания верит в ее успех. А чтобы убедить пользователей не откладывать покупку на потом, Тим Кук заявил о том, что новинки будут в дефиците из-за нехватки микросхем. Нагоняет волну искусственного ажиотажа.

По части новостей из стана Xiaomi на этой неделе было достаточно скудно. Все крутится вокруг предстоящего анонса Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Pad 5. Немного разбавил застой, появившийся слух, что компания выпустит Xiaomi Mi Band X с гибким дисплеем. Он должен быть тонким и легким, а экран опоясывать все запястье. И, как всегда, на десерт рубрика «дичь». А что мы приготовили там для вас — на видео.