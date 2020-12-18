Xiaomi Mi Watch Lite Обзор – Apple Watch за $45 в деле

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Будущий Xiaomi Mi Watch Lite уже у нас в руках – что может дать Apple Watch за 45 долларов?

Благодаря выпуску фитнес-браслета Mi Band 2 наши любимые Xiaomi доказали всем, что умное устройство, которое не только не бесит, но еще и приносит удовольствие при пользовании, может стоить сущие копейки. После успеха этого браслета компания всерьез начала развивать свое портфолио носимых устройств за счёт одной из своих «дочек» - Amazfit до сих пор выпускают достойные устройства, вроде Amazfit Bip U.

И вот Xiaomi готовы вступить на рынки наших стран с новым бюджетным устройством – Xiaomi Mi Watch Lite. Однако перед этим компания решила «прокатить» эти часы у себя на родине, где они вышли под именем Redmi Watch. Именно их мы уже заполучили к себе в студию и готовы рассказать вам о них.

К сожалению, кратко ответить на вопрос «Стоит ли их покупать?» мы не сможем – здесь слишком много нюансов. В отрыве от тех же Amazfit Bip U Redmi Watch смотрятся отлично – скромный ценник при очень неплохом дизайне, крутая сборка, приятные на ощупь материалы корпуса и ремешка, достаточно широкая функциональность за предлагаемый прайс.

Однако если присматриваться, то можно найти и заметные недостатки в виде не самого удобного замочка ремешка, из-за чего доставать его не так приятно, не самого продуманного ПО (здесь компания решила заменить привычным всем Mi Fit на другое приложение) и отсутствие нужного определенному кругу лиц пульсоксиметра.

Также нам давно хочется увидеть в дешевых часах от Xiaomi рабочий модуль NFC, но и здесь его нет.

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Все же Xiaomi Mi Watch Lite оставляют приятные впечатления, пускай и спорные. Чтобы вы могли составить свое мнение, предлагаем посмотреть полный обзор часов на нашем втором канале.﻿