Xiaomi Mix Flip с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 дебютирует вместе с Xiaomi 14 Ultra в феврале

115

Мы заинтригованы

Слухи о новом складном смартфоне от Xiaomi распространяются уже несколько месяцев. Предполагается, что это будет Xiaomi Mix Flip.

Как сообщает известный китайский информатор Digital Chat Station через Weibo, будущий флип телефон будет оснащен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Кроме того, он может даже иметь поддержку спутниковой связи. Эта функция часто встречается в телефонах премиумкласса, и это также соответствует одному из предыдущих отчетов.

Компания еще не раскрыла никаких официальных подробностей по поводу будущего раскладывающего устройства. Хотя предыдущие слухи намекали на Snapdragon 8 Gen 2 вместо нового Snapdragon 8 Gen 3. Digital Chat Station добавил, что дизайн передней и задней панели вместе со спецификациями камеры является главным аспектом нового флип телефона. Но, к сожалению, никаких других подробностей на этот счет не было сообщено.

Когда именно состоится официальный релиз Mix Flip, пока неизвестно. Однако Xiaomi Mix Flip дебютирует вместе с Xiaomi 14 Ultra. Последний, по слухам, будет представлен в Китае до конца следующего месяца. Следовательно, Mix Flip может быть представлен в феврале.

Источник: gizmochina