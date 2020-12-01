Xiaomi не остановить: на рынок выйдут Xiaomi Mi 10i и Redmi Note 9 Power

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Готовятся к выходу Xiaomi Mi 10i и Redmi Note 9 Power или старые модели на новый лад

Чтобы максимально привлекать к себе внимание, компаниям нужные какие-то анонсы или поводы, позволяющие создать информационный шум. Наибольший хайп можно получить от анонса новой модели. И плевать, что, на самом деле, она может быть «старой» и ей лишь дали другое имя или одну и ту же модель хотят продавать под разными именами на различных рынках.

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И если для Huawei такой подход уже стал нормой, то Xiaomi только в последнее время начала осваивать «искусство перевоплощения». Так, пришло сообщение, что в скором времени выйдет Xiaomi Mi 10i. И это не будет модель, созданная с нуля. На самом деле это будет уже знакомый нам смартфон Redmi Note 9 Pro 5G, который был представлен на прошлой неделе и сегодня поступил в продажу в Китае. А он в свою очередь стал китайской версией Xiaomi Mi 10T Lite, но с другим набором камер и отличиями по объему памяти.

А это означает, что Xiaomi Mi 10i предложит 6,67-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 750G, батарейку на 4820 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и четверную тыльную камеру 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Финт с другим неймингом провернет компания и с Redmi Note 9 4G. Так, на рынок Индии эта модель придет с именем Redmi Note 9 Power. В пользу этого говорят идентичные модельные номера обеих устройств. А вот какое еще имя компания придумает Redmi Note 9 4G для рынка других стран, нам еще только предстоит узнать.

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Источники: gizchina, gizchina