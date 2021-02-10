Xiaomi обошла Apple и Samsung на европейском рынке 5G-смартфонов

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Xiaomi успешно продает модели с поддержкой сетей пятого поколения в Центральной и Восточной Европе

В офисе Xiaomi есть повод открыть бутылку шампанского и отметить очередной свой успех. Аналитики агентства Strategy Analytics поставили китайскую компанию на первое место по количеству поставленных 5G-смартфонов на рынок Центральной и Восточной Европы по итогам третьего квартала нынешнего года. Ее доля составила впечатляющие 41,8% и Xiaomi лишь немного не дотянула до того, чтобы можно было говорить о том, что каждый проданный в Европе смартфон несет на себе логотип компании.

Для того, чтобы было понятно, какого успеха достигла Xiaomi в деле завоевания сегмента 5G-смартфонов скажем, что еще год назад доля компании составляла 4,3%. Аналитики прогнозируют, что Xiaomi станет лидером в Центральной и Восточной Европе и по итогам всего 2021 года. Более того, никто не сможет потеснить ее с вершины рынка 5G-смартфонов в этом регионе и в 2022 году. Эксперты сходятся во мнении, что успех Xiaomi не в последнюю очередь продиктован падением Huawei, а также выходом таких моделей как Xiaomi Mi 11 и Redmi Note 9T 5G.

«Серебро» взяла Apple с долей 26% и благодаря линейке iPhone 12. Топ-3 замкнула Samsung, чья доля по итогам третьего квартала нынешнего года составила 11,5% и это втрое меньше, чем годом ранее (34,3%). Успехом можно считать четвертое место Realme, которая контролирует 7,9% рынка 5G-смартфонов в Центральной и Восточной Европе. Для сравнения годом ранее ее доля составляла всего 0,9%. В пятерку лучших попала и OnePlus, на 5G-устройства которой приходится 2,5% рынка и это на 1,8% меньше чем годом ранее.

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Источник: Strategy Analytics