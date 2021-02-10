Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия для удобной миграции данных

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Новый альянс трех китайских гигантов может принести новый функционал на все смартфоны с Android

Переход на новый смартфон – дело скучное. Нужно перенести свои данные из старого телефона на новый. Компании обычно имеют встроенный инструмент для такого перехода. Однако в большинстве своем они хорошо работают только тогда, когда пользователи мигрируют между телефонами одной марки.

Чтобы смягчить эту проблему, три лучших китайских производителя сотрудничают, чтобы создать новое решение. Xiaomi, Oppo и Vivo снова объединились. Это их второе большое сотрудничество после альянса передачи данных peer-to-peer.

Благодаря этому новому партнерству, пользователи могут эффективно переносить данные со своих старых смартфонов на новые телефоны любого из этих трех брендов.

Ранее пользователи могли передавать фотографии и контакты между устройствами этих брендов. Но теперь они могут передавать посторонние программы и их данные. Таким образом, мы получим нечто похожее на то, что предлагает Apple, только на смартфонах с андроидом.

Пока мы не уверены, распространится ли эта функция на мировые рынки. Однако, поскольку peer-to-peer передача доступна за пределами материкового Китая, улучшенная функция миграции данных также может появиться на глобальном рынке в ближайшее время.

Кроме того, многие бренды, включая Samsung (эксклюзивно для Китая), присоединились к первому альянсу передачи с момента его создания в 2019 году. Мы можем ожидать, что другие бренды будут сотрудничать для создания удобной экосистемы миграции на Android.

Google имеет встроенные инструменты перехода между аппаратами на глобальном рынке, но это не идеально. Не все приложения поддерживают синхронизацию с облаком Google, и вы все равно не получаете полноценную копию смартфона. Поэтому будем ждать развития этого нового союза, чтобы смена смартфона проходила так же легко, как в яблочном мире.

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