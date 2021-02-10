Xiaomi опровергла выход MIUI 13 уже 25 июня

266

Компания призвала не доверять слухам, что анонс MIUI 13 состоится в следующем месяце

На прошлой неделе пришло сообщение, что Xiaomi определилась с датой презентации новой версии фирменной оболочки MIUI 13. В качестве вероятной даты анонса называлось 25 июня. Более того — в сети появился предварительный список тех устройств, которые компания обновит до MIUI 13. Правда, объективности ради скажем, что никто и не говорил о том, что перечень официальный. Он был составлен экспертами с учетом принятой в Xiaomi политики обновлений смартфонов.

На эту информацию обратила внимание Xiaomi и решила внести ясность. Глава отдела по связям с общественностью Xiaomi Group Ван Хуа опроверг информацию, что премьера MIUI 13 состоится 25 июня. При этом он заявил, что не стоит «винить тех, кто поверил в эти сведения, ведь источник, их распространивший, был весьма убедителен». Информаторы использовали тизеры, которые были весьма правдоподобны, и они даже «заставили его почти поверить в это».

Но топ-менеджер компании не стал уточнять, когда все же стоит ждать релиз MIUI 13 и определилась ли компания со временем выход новой прошивки. На данный момент Xiaomi занята обновлением устройств до MIUI 12.5. Буквально на днях актуальная версия фирменной оболочки пришла на Redmi K30 Pro. Напомним, что на глобальном рынке эта модель продается как Poco F2 Pro, поэтому есть вероятность, что в скором времени MIUI 12.5 доберется и до него.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mydrivers