Xiaomi Pad 6: глобальный анонс уже скоро

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Xiaomi Pad 6 поступит на глобальный рынок в ближайшее время

Компания Xiaomi 18 апреля презентовала в Китае линейку планшетов Xiaomi Pad 6. И если о фотофлагмане Xiaomi 13 Ultra сразу появилось упоминание на международной версии официального сайта, то о выходе на глобальный рынок планшетов не сказали ни слова. Но сегодня инсайдер Abhishek Yadav в своем twitter аккаунте поделился с нами интересной информацией.

Планшет с номером модели 23043RP34G прошел сертификацию в малайзийском агентстве SIRIM. Это подтверждает намерения компании представить Xiaomi Pad 6 на глобальном рынке в ближайшее время.

Технические характеристики обещают оставить по-прежнему относительно китайской версии. Планшет получит 11” 2.8K IPS-дисплей 144 Гц, процессором Snapdragon 870, батареей на 8840 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и двумя камерами: основной на 13 МП и фронтальной на 8 МП.

Более подробно с характеристиками можно ознакомиться в нашем анонсе по этой ссылке.

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Источник: twitter