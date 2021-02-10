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Xiaomi Pad 6 – лучший представитель планшетов на Android со скидкой всего от 10 546

20.12.2023 140 0

Лучший планшет на Android

Xiaomi Mi Pad – это культовая история, которая всегда следовала традициям компании, сохраняя качество, невысокую стоимость и конкурентные характеристики. Pad 6 - логическое продолжение линейки, он удивляет своими возможностями: 11'' WQHD (2880*1800px) дисплей с частотой 144Hz, флагманский процессор Snapdragon 870, 4 динамика с Dolby Vision Atmos, вместительный аккумулятор на 8840m 6.51 мм.

 

xiaomi

 

Здесь применяется 11'' IPS матрица с разрешением 2880*1800 пикселей и частотой 144Hz. Экран классный, яркий и сочный, а благодаря поддержке HDR (HDR10+ и HLG) отлично демонстрирует разнообразие цветов в любых условиях.

 

xiaomi

 

Производительность Snapdragon 870 достаточно для работы с ресурсоемкими приложениями и играми, а благодаря поддержке быстрого типа памяти (UFS 3.1) можно не переживать о скорости обработки данных.

 

Xiaomi Pad 6 получил в свое распоряжение всего 2 камеры: основная на 13Mp (используется сенсор OmniVision OV13B10) и передняя на 8Mp (сенсор Hynix HI846W). Обе камеры могут выдавать хороший результат при достаточном количестве света, но подходят в сумерках. С другой стороны, мы берем планшет не для фотографии.

 

xiaomi

 

При такой малой толщине в 6,51 мм планшет Xiaomi Pad 6 имеет вместительный аккумулятор на 8840mAh. Мощность зарядки всего 33 Вт, впрочем, для планшета это не имеет значения.

 

xiaomi

 

Со всем планшетом на Android это один из лучших представителей, он достойно себя показывает в любых задачах и будет радовать своего хозяина долгие годы. Приобрести планшет можно по ссылке ниже:

 

Xiaomi Pad 6 6/128 Gb - от 10 546 грн ($282)

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки Aliexpress

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 20.12.2023
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Xiaomi Pad 6 – лучший представитель планшетов на Android со скидкой всего от 10 546