Xiaomi Pad 6 Max будет огромным и мощным. Анонс состоится уже скоро

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Конкурент Samsung Tab S9 Ultra или просто большой планшет?

О планах компании Xiaomi выпустить топовый планшет с большой диагональю мы узнали еще около полугода назад. Потом эта тема немного утихла, потому что на весенней презентации, как всегда, показали два планшета, которые стали просто эволюцией Pad 5. Теперь, после сертификации в китайской базе устройств, мы точно знаем, что планшет выйдет и получит название Xiaomi Pad 6 Max.

Известный инсайдер Digital chat station раскрыл первые тайны будущего устройства. Он рассказал, что планшет будет иметь диагональ в 14 дюймов и флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1. Судя по диагонали и названию, можно заключить, что позиционировать его будут как альтернативу топовым планшетам от Samsung.

Открытым остается вопрос дисплея. Поставят ли в него OLED матрицу или просто увеличат диагональ и на этом остановятся. От этого будет очень зависеть и цена устройства, так что будем ждать подробности от инсайдеров, чтобы окончательно понять какого именно зверя покажут на презентации.

Кстати, согласно слухам, это произойдет уже в сентябре на мероприятии, где покажут будущий раскладной смартфон Mix Fold 3.

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Источник: weibo