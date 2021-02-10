57

Xiaomi Pad 6 Max: Ожидаемый новый планшет с впечатляющими функциями

Xiaomi Pad 6 Max является новым планшетом Xiaomi, который может быть преемником модели Xiaomi Pad 5 Pro 12.4. Его появление на сайте сертификации Bluetooth SIG (под номером модели 23078KB5BC) намекает, что в скором времени состоится выпуск устройства. Считается, что Xiaomi Pad 6 Max будет международной версией Xiaomi Pad 6 Pro, уже присутствующей на китайском рынке.



Ожидается, что планшет Xiaomi Pad 6 Max будет иметь ребрендингированный дизайн Xiaomi Pad 6 Pro с 11-дюймовым ЖК-дисплеем, имеющим разрешение 2880 x 1800 пикселей и частоту обновления 144 Гц. Под капотом устройства будет мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а его аккумулятор на 8600 мАч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.



На задней панели планшета в прямоугольном блоке находится 50-мегапиксельная камера и датчик глубины резкости на 2 МП для фотографирования.



Учитывая предыдущие модели планшетов Xiaomi, можно ожидать, что Xiaomi Pad 6 Max будет предлагать отличное соотношение цены и качества, что явилось отличительной чертой продуктов Xiaomi.﻿

Смотрите дополнительно: Летняя распродажа Xiaomi Redmi Buds 3 Pro: шумоподавление и беспроводная зарядка всего за 1400

Источник: gizmochina