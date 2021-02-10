Xiaomi перевыпустила Redmi Note 10 Pro

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ФОКУСЫ С ПЕРЕДЕЖЕНИЕМ ВЫХОДЯТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Xiaomi анонсировала Redmi Note 12 Pro 4G в Индонезии. Казалось бы ну что тут такого, очередной представитель раздутой до безобразия линейки, будет из чего выбирать. Но посмотрите на его характеристики, где-то мы уже такое видели где-то 2 года назад:

• Экран AMOLED 6,67" 120 Гц

• Snapdragon 732G 4G SoC

• Тройная задняя камера на 108 МП

• Фронтальная камера 16 МП

• Аккумулятор 5000mAh, зарядка 67W

• стерео динамики Dolby Atmos

Да нет, видимо показалось, но кодовое название смартфона sweet_k6a, а Redmi Note 10 Pro – sweet.

А самое удивительное это то, что Redmi Note 12 Pro 4G работает на MIUI 13, на базе ANDROID 11 в 2023 году. Это стало еще одним доказательством того, что это просто переодетый старичок. Согласно правилам Google, вы НЕ МОЖЕТЕ запустить смартфон с Android 11 из коробки в 2023 году, такое возможно только если такая модель уже проходила сертификацию раньше.

Кстати Redmi Note 10 Pro уже получил MIUI 14 на базе новейшего Android 13. И, скорее всего, такой финт с Redmi Note 12 Pro 4G сделали для того, чтобы дать покупателям обещанное обновление двух версий робота и трех версий MIUI. Юридически они все выполнят, потому что вышел он на старой версии.

Я не могу сказать, что Redmi Note 10 Pro уже совсем неактуальный смартфон, но такие проделки с прошивкой выглядят очень странно. А как вам такой финт от Xiaomi, купили бы себе такой смартфон, если цена будет низкой?

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Источник: techleakszone