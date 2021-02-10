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Xiaomi начали обновлять устройства в MIUI 14 на Android 14: кто получит первым?

18.08.2023 64 0

Android 14 уже скоро

Ожидается, что стабильная версия Android 14 выйдет уже в этом месяце. Поэтому OEM-производители посуетились и начали свои публичные бета-программы. Одни из первых из них – Xiaomi, Oppo и OnePlus﻿.

 

В рамках начальной партии компания Xiaomi включила в программу всего два устройства. И неудивительно, что инициатива пока доступна исключительно для Китая, хотя глобальные ПЗУ готовы для этих телефонов.

 

xiaomi 13

 

Согласно официальному объявлению Xiaomi, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro получат первую бета-версию MIUI на базе Android 14.

 

Регистрация публичной бета-версии продолжается, и выбранные заявители уже начали получать новейшее программное обеспечение. Бета-версии для упомянутых телефонов поставляются с MUI 14, что свидетельствует о том, что анонс MIUI 15 может занять некоторое время. Мы ожидаем, что в ближайшие дни в бета-программу будет добавлено больше устройств. Также должна быть глобальная доступность.

 

miui 14

 

А вот когда появится стабильная версия – остается загадкой. Xiaomi никогда не разглашает свои планы по графику обновлений устройств.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 18.08.2023
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Xiaomi начали обновлять устройства в MIUI 14 на Android 14: кто получит первым?