Xiaomi начали обновлять устройства в MIUI 14 на Android 14: кто получит первым?

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Android 14 уже скоро

Ожидается, что стабильная версия Android 14 выйдет уже в этом месяце. Поэтому OEM-производители посуетились и начали свои публичные бета-программы. Одни из первых из них – Xiaomi, Oppo и OnePlus﻿.

В рамках начальной партии компания Xiaomi включила в программу всего два устройства. И неудивительно, что инициатива пока доступна исключительно для Китая, хотя глобальные ПЗУ готовы для этих телефонов.

Согласно официальному объявлению Xiaomi, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro получат первую бета-версию MIUI на базе Android 14.

Регистрация публичной бета-версии продолжается, и выбранные заявители уже начали получать новейшее программное обеспечение. Бета-версии для упомянутых телефонов поставляются с MUI 14, что свидетельствует о том, что анонс MIUI 15 может занять некоторое время. Мы ожидаем, что в ближайшие дни в бета-программу будет добавлено больше устройств. Также должна быть глобальная доступность.

А вот когда появится стабильная версия – остается загадкой. Xiaomi никогда не разглашает свои планы по графику обновлений устройств.

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Источник: gizmochina