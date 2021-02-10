Xiaomi POCO X5 5G начал получать MIUI 14 global, ссылку для загрузки внутри

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Xiaomi оперативно исправила свою ошибку

Одна из самых свежих моделей от суббренда Xiaomi POCO X5 5G по неизвестным причинам вышла в релиз на прошлогодней версии фирменной оболочки MIUI 13 и Android 12 на борту. Об этой несправедливости мы говорили в своем обзоре смартфона на YouTube канале .

И вот компания решила исправиться и выпустила новую версию прошивки для глобального рынка под названием V14.0.2.0.TMPMIXM. Основана новая версия ПО на последней доступной на сегодняшний день версии Android 13.

Новая прошивка принесет дополнительный функционал, занимает меньше места, улучшает алгоритмы работы с оперативной памятью и обновит внешний вид системы. Скачать и установить ее самостоятельно не дожидаясь пока китайский рандом пришлет ее именно вам можно по этой ссылке .

Ниже оставлю инструкцию по обновлению для тех, кто не знает, как это сделать

Теперь начинаем ручное обновление через «три точки»:﻿

﻿1. Зарядите телефон до 50–70%.

2. Откройте «Параметры» и перейдите к разделу «О телефоне».

3. Зайдите во вкладку "Версия MIUI" и нажмите несколько раз на логотип. Внизу экрана должна появиться надпись, что включены дополнительные функции.

4. Теперь щелкните по три точки в верхнем правом углу. Нам нужна строка "Выбрать файл прошивки".

5. Укажите путь в ранее загруженный архив, воспользовавшись встроенным проводником.

6. Подтвердите, что сейчас хотите перезагрузить смартфон.

7. Подождите, пока устройство не обновится. В настоящее время не совершайте никаких действий со смартфоном.

Приятного использования и пишите свои отзывы относительно работы системы на вашем устройстве.

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Источник: mifirmware