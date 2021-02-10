Xiaomi работает над Mi Mix Alpha 2. Он удивит и внешностью и начинкой

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Вот где настоящие инновации, такого мы еще не видели

Компания Xiaomi стремится утвердить свой статус прорывной инновационной компании, а не просто очередного китайского производителя, у которого есть хорошие продажи благодаря демпингу цен. Одним из устройств, который должен был показать всю мощь компании, стал Xiaomi Mi Mix Alpha. У него была невероятная концепция дизайна с “бесконечным” экраном, перетекающим на заднюю панель. Но по неназванным причинам коммерческого образца мы так и не увидели.

По словам инсайдера Digital Chat Station, компания не оставила идею создания подобного гаджета и создала экспериментальный макет смартфона, который может стать логическим продолжением Mix Alpha.

Mi Mix Alpha﻿

Девайс имеет полностью безрамочный экран-водопад с закругленным с четырех сторон стеклом, а для большего эффекта переднюю камеру решено сделать подэкранной. Блок камер на задней панели прикрыт электрохромным стеклом (может становиться прозрачным или затемненным с помощью подачи тока), благодаря которому не только передняя панель будет выглядеть максимально футуристично.

Но для возможности коммерческого использования, как отметил DCS, некоторые технологии нужно будет "спустить на землю". Также в своем следующем посту он сделал еще одно интересное уточнение. В тестовых образцах под электрохромным стеклом разместили сразу два дюймовых сенсора.

Инсайдер для понятности концепции дал схематическое изображение устройства, но сам же отметил, что это не то, как выглядит настоящий прототип. Очевидно он выдает информацию дозировано и приберег эту информацию на потом, чтобы впоследствии создать еще один громкий инфопривод.

Назначение второго великана пока неясно, но сам факт такого набора свидетельствует о том, что перед нами потрясающее решение не только с точки зрения дизайна, но и по техническим характеристикам. Конечно цена у него тоже будет соответствующая, но в мире достаточно людей, которые готовы переплатить за уникальный продукт.

Кстати, коммерческий аппарат может получить название Mix 5, потому что именно эта линейка была платформой для испытания самых смелых идей компании в прошлом.

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Источник: weibo