Xiaomi представила глобальные Redmi 13C и Redmi 13C 5G – недорогие смартфоны от $120

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Xiaomi представила два бюджетных смартфона в Индии и Нигерии, которые находятся в перечне глобальных продуктов компании. Несмотря на схожее название, это разные телефоны, визуально перепутать их непросто.

Redmi 13C 5G

Redmi 13C 5G – доступный смартфон с сотовой связью актуального поколения, основной камерой на 50 МП и интересным дизайном задней панели с переливчатыми элементами. Помимо внешности, телефон отличается от Redmi 13C только с процессором LTE и камерой.



Смартфон имеет 6,7” дисплей с разрешением 1600x720 и частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу питания с правой стороны под качелями громкости.



Восьмиядерный процессор Dimensity 6100+ достигает частоты 2,2 ГГц в двух производительных ядрах. 128 ГБ или 256 ГБ накопитель и 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти.



Основная камера на 50 МП имеет апертуру f/1.8 спереди, разрешение дополнительного модуля даже не упоминается в характеристиках Redmi 13C 5G. Селфи камера расположена внутри каплевидной выемки и имеет 5 МП датчик.



Redmi 13C 5G получил аккумулятором на 5000 мАч с подзарядкой от 18 Вт, но в коробке будет только адаптер на 10 Вт. Телефон имеет слот microSD в комбинированном лотке на две SIM с одновременной поддержкой 5G. Телефон также защищен от брызг и пыли, хотя стандарт не указан.



Xiaomi Redmi 13C 5G доступен в трех цветах – Starlight Black, Startail Green и Startrail Silver. Он стоит $120 за 4/128 ГБ, $140 за 6/128 ГБ или $160 за 8/256 ГБ, свободная продажа начинается с 16 декабря.

Redmi 13C

Redmi 13C кажется похожим на Poco C65, но имеет некоторые отличия. Процессор тот же, Helio G85, но смартфон имеет 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ накопитель.



Дисплей имеет диагональ 6,74” и разрешение 1600x720 пикселей. Экран обновляется с частотой до 90 Гц.



Телефон оснащен 8 МП фронтальной камерой, имеется 50 МП камера с диафрагмой f/1.8 и 2 МП дополнительным макрообъективом. Аккумулятор на 5000 мАч может заряжаться от 18 Вт, но в коробке имеется устройство только на 10 Вт.



Redmi 13C имеет четыре цвета, базовый смартфон 4/128 ГБ стоит $120, а 8/256 ГБ продается за $135.