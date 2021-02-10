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Xiaomi прекращает развитие MIUI для девяти своих смартфонов

01.10.2021 478 0

Redmi Note 8 и Redmi K20 и их «прошки» пополнили список из девяти смартфонов Xiaomi, срок поддержки которых подходит к концу. Они продолжат получать патчи безопасности, но компания прекратит развивать фирменную оболочку MIUI для этих моделей устройств.

 

Xiaomi прекращает развитие MIUI для девяти своих смартфонов – фото 1

 

Дальнейшая внутренняя разработка бета-версии программного обеспечения будет прекращена для таких смартфонов:


  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi CC9 (Mi 9 Lite)
  • Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
  • Redmi K20
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8 Pro

 

С 27 ноября компания прекратит выпускать тестовые сборки фирменной оболочки для разработчиков, закрытого и внутреннего тестирования. Акцентируем внимание, что речь идет о китайских еженедельных бетах, тогда как стабильные сборки еще могут приходить на смартфоны. Владельцы этих устройств смогут по-прежнему пользоваться своими устройствами в обычном режиме и будут получать обновления приложений.

 

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Источник: notebookcheck

Xiaomi MIUI
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.10.2021

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