Xiaomi прекращает развитие MIUI для девяти своих смартфонов

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Redmi Note 8 и Redmi K20 и их «прошки» пополнили список из девяти смартфонов Xiaomi, срок поддержки которых подходит к концу. Они продолжат получать патчи безопасности, но компания прекратит развивать фирменную оболочку MIUI для этих моделей устройств.





Дальнейшая внутренняя разработка бета-версии программного обеспечения будет прекращена для таких смартфонов:





Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC9 (Mi 9 Lite)

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

С 27 ноября компания прекратит выпускать тестовые сборки фирменной оболочки для разработчиков, закрытого и внутреннего тестирования. Акцентируем внимание, что речь идет о китайских еженедельных бетах, тогда как стабильные сборки еще могут приходить на смартфоны. Владельцы этих устройств смогут по-прежнему пользоваться своими устройствами в обычном режиме и будут получать обновления приложений.

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Источник: notebookcheck