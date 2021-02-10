Xiaomi приглашает на презентацию Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi Band 6 и Mi TV Q1 75ʺ в Украине

858

29 апреля компания Xiaomi проведет онлайн-презентацию своих новинок в Украине. Она приглашает всех поклонников присоединиться к ней и узнать первыми о тех продуктах, которые можно будет приобрести официально в Украине. Наблюдать за происходящим можно будет на официальных страницах компании в Facebook и Instagram, а также на YouTube-канале Xiaomi Ukraine. Если у вас есть желание и свободное время, рекомендуем присоединиться к презентации и стартует она в 15:00 по Киеву.

﻿

Какие продукты станут героями презентации уже известно. Это будут флагманы Xiaomi Mi 11i и Xiaomi Mi 11 Ultra, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 и смарт-телевизор Mi TV Q1 75ʺ.

Xiaomi Mi 11i — смартфон с чипом Snapdragon 888. В его активе AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, 8 Гб оперативки, флеш-накопитель на 128 Гб и батарейка емкостью 4520 мАч. Имеется фронталка на 20 Мп, тройная основная камера 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп и ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.

﻿

Xiaomi Mi 11 Ultra выделяется защитой от воды IP68, батарейкой емкостью 5000 мАч, тройной камерой 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп, быстрой и беспроводной зарядками мощностью 67 Вт и дополнительным миниатюрным экраном на тыльной стороне. Xiaomi Mi Band 6 получил почти безрамочный цветной AMOLED‑дисплей диагональю 1,56 дюйма, 130 разнообразных циферблатов, поддержку 30 тренировок и пульсоксиметр. От одного заряда фитнес-браслет может работать до 14 дней.