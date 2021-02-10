Xiaomi Redmi Note 10 уже получил MIUI 14, когда младших любят больше...

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MIUI 14﻿ global для Xiaomi Redmi Note 10﻿ доступна для загрузки

Сегодня, 1 февраля, Xiaomi выпустила новую прошивку MIUI 14 на Redmi Note 10 для мирового рынка. Когда его старший брат Note 10 Pro вчера получает обновление до очередной версии MIUI 13, младший уже примеряет на себя свежую обновку. Есть, конечно, и немного неприятный нюанс, прошивка основана на Android 12.

В сети присутствует противоречивая информация об обновлениях Redmi Note 10 до Android 13. Даже мы недавно публиковали списки устройств, которые получат самую свежую версию и там эта модель была. Возможно дело в довольно старом процессоре Snapdragon 678 и он не тянет новую OS, а возможно, он просто получит ее позже.

Тем не менее, все основные преимущества MIUI 14 будут доступны уже сегодня. Номер сборки обновления – V14.0.1.0.SKGMIXM. Массовая рассылка пользователям начнется уже в ближайшее время, а для тех, кто не хочет ждать, есть возможность загрузить его по этой ссылке .

Источник: xiaomiui