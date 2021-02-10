Xiaomi разрабатывает планшет Redmi Pad 2 на чипе Snapdragon

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Преемник Redmi Pad уже проходит первые сертификации

Компания Xiaomi в октябре 2022 года представила бюджетный планшет Redmi Pad и заслуженно получил большую популярность среди пользователей. По своей цене он предлагает неплохой дисплей IPS, хорошую автономность и производительность, которой достаточно для просмотра любого контента и почти всех современных игр. Для обычного домашнего пользования или обучения детей его возможностей предостаточно.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi уже готовит его преемника – Redmi Pad 2. Сообщается, что он имеет номер модели M84 и кодовое название xun. Устройство уже прошло сертификацию в некоторых агентствах.

К сожалению, подробных характеристик планшета пока нет.

Единственное что сообщается на сегодняшний день, это замена процессора на представителя от Snapdragon вместо MediaTek Helio G99. Несколько лет назад все бы радостно сказали, что это однозначный апгрейд, но сегодня ситуация немного изменилась и еще не известно будет ли новый "дракон" лучше предшественника.

Анонс планшета ожидается в третьем квартале и это несколько раньше, чем в октябре, как было с его предшественником.

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Источник: weibo