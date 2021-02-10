Xiaomi Smart Band 7, POCO F4 Pro и Redmi Note 11T Pro скоро, Lightning в iPhone все и AirPods опасны для здоровья

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Май неумолимо приближается к своему завершению и уже скоро наступит лето, а вместе с ним и придет жара. На рынке должны появиться новые интересные решения. В предвкушении предстоящих релизов, которые еще успеют устроить в мае, мы и начинам наш еженедельный дайджест. Собрали воедино самые интересные события.

Эксперты пришли к неутешительному выводу — смартфон и длительное времяпрепровождение в сети вредит психическому здоровью. Самое худшее — увеличивается риск суицида, прежде всего, у молодежи.

На неделе стало известно, что Google тоннами сливает личную информацию рекламодателям. В итоге поисковый гигант, рекламные компании и производители товаров или услуг неплохо зарабатывают. А вот пользователи оказываются в ситуации заложника и невольного инструмента для обогащения.

Неделя принесла новость, что Xiaomi, Vivo и Oppo сокращают производство смартфонов на 20%. Во всем винят кризис, пандемию и падение спроса. Состоялась премьера OnePlus Raсing Edition, обладающего IPS-дисплеем с повышенной герцовкой, 80 Вт зарядкой и чипом Dimensity 1300. И все это за приятный ценник, но для рынка Китая.

26 мая Realme представит свой планшет Pad X 5G. По слухам, модель выйдет в двух версиях с Snapdragon 870 и Snapdragon 8 Gen 1, а также предложит эффектные расцветки. Huawei нашла способ, как предложить поддержку 5G в смартфонах — облачить их в чехлы, со встроенными модемами с поддержкой сетей пятого поколения. Бренд Honor запланировал на 30 мая анонс серии Honor 70. О новинках уже много известно и в сети появлялись их изображения.

Известный аналитик сообщил, что iPhone 15 и другие «яблочные» устройства получат порт USB Type-C. А еще Apple готовит складной iPhone, где в качестве дополнительного могут предложить E Ink дисплей. На горизонте замаячил очередной судебный процесс над Apple. Повод — разрыв барабанной перепонки у подростка и ухудшение слуха из-за AirPods.

Порекомендуем вам следить за новинками Xiaomi, которые представят 24 мая. Покажут Xiaomi Band 7, Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+. Две первые новинки — проходные, а вот к последней стоит присмотреться. Также компания готовится к выходу целой пачки устройств POCO, которые станут результатом ребрендинга устройств Redmi. Подробно и больше новостей — на видео. Приятного просмотра!