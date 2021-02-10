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Xiaomi Smart Band 8 не только браслет, это ожерелье и даже клипса для обуви

14.04.2023 572 0

Модники и модницы будут в восторге от Xiaomi Smart Band 8

До презентации новых фитнес-браслетов Xiaomi Smart Band 8 осталось всего четыре дня. На первом официальном тизере мы увидели оригинальные браслеты для нового гаджета. Они крепятся с помощью специальной конструкции и позволяют сделать из девайса стильный аксессуар.

 

xiaomi_mi_band_8

 

Сегодня начали распространяться другие фотографии, на которых можно увидеть и другие сценарии ношения гаджета.

 

xiaomi_mi_band_8

 

Его можно крепить на обувь или как ожерелье на шее. Скорее всего для таких сценариев созданы отдельные режимы работы, которые отслеживают параметры, которые на руке отследить невозможно. На обуви, скорее всего, будет возможность замерить параметры нагрузок связанных с бегом и прыжками.

 

xiaomi_mi_band_8

 

Какие сценарии придумают для ношения на шее, пока отгадать трудно, уверен, что на презентации нам все объяснят. Судя по такому разнообразию аксессуаров компания решила что зарабатывать на них можно даже больше, чем на самом устройстве. И теперь из одного клиента можно извлечь гораздо больше 50$ за сам фитнес трекер.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 14.04.2023

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Xiaomi Smart Band 8 не только браслет, это ожерелье и даже клипса для обуви