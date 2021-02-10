Xiaomi Smart Band 8 не только браслет, это ожерелье и даже клипса для обуви

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Модники и модницы будут в восторге от Xiaomi Smart Band 8

До презентации новых фитнес-браслетов Xiaomi Smart Band 8 осталось всего четыре дня. На первом официальном тизере мы увидели оригинальные браслеты для нового гаджета. Они крепятся с помощью специальной конструкции и позволяют сделать из девайса стильный аксессуар.

Сегодня начали распространяться другие фотографии, на которых можно увидеть и другие сценарии ношения гаджета.

Его можно крепить на обувь или как ожерелье на шее. Скорее всего для таких сценариев созданы отдельные режимы работы, которые отслеживают параметры, которые на руке отследить невозможно. На обуви, скорее всего, будет возможность замерить параметры нагрузок связанных с бегом и прыжками.

Какие сценарии придумают для ношения на шее, пока отгадать трудно, уверен, что на презентации нам все объяснят. Судя по такому разнообразию аксессуаров компания решила что зарабатывать на них можно даже больше, чем на самом устройстве. И теперь из одного клиента можно извлечь гораздо больше 50$ за сам фитнес трекер.

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Источник: weibo