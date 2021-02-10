Xiaomi Smart Band 8 в скором времени будет представлен во всем мире

167

Фото нового поколения самого популярного фитнес-браслета слили в сеть

Новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 прошел сертификацию агентства NRRA Korea, которое опубликовало живые фотографии устройства. Xiaomi Smart Band 8 оснащен модулем Bluetooth 5.1 и содержит полимерную литиево-ионную батарею с напряжением 3,87 В. На фотографиях показывают сам гаджет и съемные ремешки.

В отличие от предыдущих поколений, предлагавших единственный ремешок с корпусом, содержащим капсулу Xiaomi Smart Band, новый браслет состоит из двух отдельных частей крепящихся к корпусу капсулы на торцах с помощью застежек.

На тыльной стороне мы видим две прорезиненные накладки и немного изменены по сравнению с Xiaomi Smart Band 7 датчиками. На фотографиях также видны места крепления для ремешков.

Согласно утечкам, Xiaomi Smart Band 8 обладает всеми основными функциями фитнес-браслета и большим дисплеем.

Серийное производство устройства уже началось, а международный анонс планируется примерно через месяц.

Читать также: Redmi Note 12 4G гадкий утенок нынешней линики Note

Источник: thegoandroid