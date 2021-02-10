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Xiaomi UltraSpace – теперь и дополнительная встроенная память. Раньше расширяли ОЗУ, теперь и постоянную!

30.10.2023 84 0

Новая фишка

 

Xiaomi представила инновационную технологию UltraSpace для расширения памяти смартфонов серии Xiaomi 14.

 

UltraSpace позволяет увеличить доступный объем памяти устройства за счет использования резервного пространства в чипах UFS без добавления физической памяти.

 

Xiaomi UltraSpace – теперь и дополнительная встроенная память. Раньше расширяли ОЗУ, теперь и постоянную! – фото 1

 

Например, если приобрести Xiaomi 14 Pro с 256 ГБ памяти, фактически вы получите 264 ГБ общего объема – на 8 ГБ больше благодаря UltraSpace.

 

Технология использует пространство, зарезервированное под Over-Provisioning в чипах UFS. Инженеры Xiaomi оптимизировали прошивку HyperOS, чтобы освободить часть этого резерва без потери производительности и надежности.

 

Xiaomi UltraSpace – теперь и дополнительная встроенная память. Раньше расширяли ОЗУ, теперь и постоянную! – фото 2

 

Благодаря UltraSpace, модель Xiaomi 14 Pro 256 ГБ имеет 264 ГБ памяти, а 512 ГБ версии Xiaomi 14 и 14 Pro – 528 ГБ. Это обещает стать новейшим трендом в телефонах грядущего.

 

Источник - gizmochina

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 30.10.2023
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Xiaomi UltraSpace – теперь и дополнительная встроенная память. Раньше расширяли ОЗУ, теперь и постоянную!